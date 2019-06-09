إنجي المقدم تستمع بشواطئ الغردقة.. ومتابع: "نكدتي علينا ورايحه تصيفي يا صفيه"

نشرت الفنانة إنجي المقدم عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام"، صورة جديدة لها أثناء قضائها عطلتها الصيفية على إحدى شواطئ مدينة الغردقة.

وظهرت "إنجي" مرتدية فستانًا قصيرا أبيض منقوش متداخل الألوان، ونظارة شمسية سوداء، مع قبعة كبيرة مصنوعة من الخوص، وتركت شعرها منسدلًا وفضلت الظهور دون ماكياج.

وأرفقت إنجي تعليقًا على الصورة، قائلةً: "لا شيء أكثر جمالا من شواطئنا المصرية".

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لقيت الصور استحسان الجماهير وتفاعل عدد كبير منهم مع إطلالتها وحصدت على مايقرب من 51 ألف تسجيل إعجاب بالإضافة لمئات التعليقات التي تشيد بجمالها وأنوثتها، أبرزها: "بحبك من أيام أحمد ومني كنت عايز اتجوزك سعتها، ماشاء الله قمر أجمل إنجي، تاجرتي في المخدرات يا صفية، نكدتي علينا يا صفية ورايحة تصيفي".

يذكر أن إنجي لفتت الإنتباه وحققت نجاحًا ساحقًا في دور" صفية" في مسلسل"ولد الغلابة" الذي دخل ضمن السباق الرمضاني في 2019.

وأشاد بها الجمهور خلال مشهد المواجهة بينها والفنان أحمد السقا، ضمن أحداث المسلسل أحداث العمل.

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