ياسمين صبري تستعرض لياقتها في الجيم.. "صباح الرياضة يا دولي"

نشرت الفنانة ياسمين صبري عبر حسابها على موقع "انستجرام"، صورة لها أثناء أداء إحدى الحركات الرياضية في صالة الجيم. وعلقت "ياسمين" على الصورة، قائلة: "نعم سأطير شكرا لك"، وتفاعل معها متابعيها حيث علق أحدهم: "صباح الرياضة يا دولي"، وقال آخر: "أحلى ياسمين دي ولا ايه". Advertisements وشاركت ياسمين صبري في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "حكايتي"، تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وشاركها العمل كل من الفنانون أحمد صلاح حسني وأحمد بدير، أحمد حاتم، جمال عبد الناصر. ​

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