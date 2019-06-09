صور| فتاة تخضع لـ15 عملية تجميل لتكون "باربي" فأصبحت "دكر البط"

تعيش معظم الفتيات في هوس شديد بشخصية الدمية "باربي" التي تجذب الفتيات الصغار، وتتمنى كل فتاة أن تصبح مثلها يومًا ما.

وقررت فتاة بلغارية تدعى"أندريا إيفانوفا" وتبلغ من العمر 22 عامًا للخضوع لأكثر من 15 عملية، تجميل خلال عام واحد حتى تصبح نسخة من دميتها المفضلة "باربي".

تشتهر أندريا بحبها الشديد لباربي حيث تجدها في كل ما حولها واتخذت من صورها، غلافًا لصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

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وقالت أندريا: "أحب باربي منذ طفولتي وكنت أحلم أن أشبهها ذات يوم، فخضعت للكثير من العمليات منذ عام 2018 وأسعى للمزيد حتى أشبهها تمامًا".

بعد خضوعها لأكثر من 15 عملية تجميلية لم تلقى القبول من الكثيرين حيث وجهوا لها انتقادات لاذعة لما بدت عليه، بسبب انتفاخ شفتاها وشبهوها بشخصية ذكر البط الأسود الذي يسمى "دافي داك" الذي يوجد في سلسلة كارتون "لوني تيونز" الشهيرة.

لم تلتفت أندريا للانتقادات الموجهة لها، وردت عليها بكل ثقة قائلةً: "لكل شخص الحق في العيش بالشكل الذي يريده وليس بالضروري أن يتفق الجميع على مظهري".

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