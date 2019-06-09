احذر تناول هذه الأطعمة على الريق

تعتبر وجبة الإطفار من أهم وجبات اليوم، حيث يجب أن تحتوي على عناصر غذائية مهمة تولد الطاقة على مدار اليوم، وعلى الرغم من ذلك، توجد أطعمة يحذر الخبراء من تناولها صباحا.

الحمضيات

وأولها عصير البرتقال، الذي يتناوله كثيرون كجزء من وجبة مثالية، لأنه يعطي الجسم القوة والطاقة منذ الصباح، ولكن لتحقيق ذلك يجب تناوله بعد الفطور، لأنه يحتوي على أحماض عديدة مختلفة، قد تسبب التهاب المعدة.

الحلويات

يفضل عدم تناول المعجنات بالكريم والشوكولاتة صباحا، لأن البنكرياس يعجز منذ الصباح عن إفراز الكمية اللازمة من الأنسولين.

القهوة

يفضل أيضا تناوله بعد الإفطار وليس قبله، لأن القهوة عند تناولها على الريق تسبب تهيج الغشاء المخاطي للمعدة، ما يؤدي إلى حدوث التهاب فيها، كما أنه خطر على الكبد.

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الموز

أفضل وقت لتناول الموز هو بعد مضي ساعة على تناول الغداء، فالموز في الصباح، يتم هضمه ببطء، ما يسبب انتفاخا ومشكلات أخرى.

علاوة على هذا، الموز غني بالمغنيسيوم الذي يمتص بسرعة كبيرة في الجسم، ما قد يزيد العبء على القلب. كما أن تناول الموز بصورة منتظمة، قد يسبب مشكلات في الأوعية الدموية.

الخضروات

الخضروات في حالتها الطازجة تصبح خطرا على الصحة عند تناولها صباحا، لأنها تحتوي على أحماض قوية، وفي الصباح لا يوجد ما يكفي من العصير في المعدة لهضمها، ما يتسبب في الشعور بعدم الراحة.

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