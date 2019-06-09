صور| العمر مجرد رقم.. معمرة أوكرانية تذهل الجميع بعزفها على البيانو

أثبتت معمرة أوكرانية تدعى"واندا زارزيكا"، تخطت الـ108أعوام، أن العمر ما هو الإ مجرد رقم، حيث تمتلك مهارات وموهبة تمكنها من العزف على البيانو بطريقة مدهشة.

أحبت واندا البيانو منذ صغرها وقررت أن تتوسع فيه بشكل أكبر ودخلت المعهد الموسيقي، وحتى حينما وصلت لأرزل العمر لم تتخلى عن عاداتها التي اعتادت عليها بشكل يومي، بحسب موقع"news 24".

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توقفت المعمرة عن العزف لفترة دامت 5 سنوات بعدما اندلعت الحرب العالمية الثانية، حيث ترى في الموسيقي أنها من المسببات التي تُطيل العمر وتجعل صاحبتها يتمتع بصحة جيدة.

حينما وصلت سن الـ80 طلب منها الأطباء بالعكوف عن العزف على البيانو، حيث أن حالتها الصحية لا تسمح لها بالعزف بالإضافة لمعاناتها من مشكلات بالغة في أطرافها، الإ انها أبدت الخضوع لقراراتهم وواصلت العزف.

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