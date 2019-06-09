فاليري أبو شقرا تحتفلُ بخطوبتها بإطلالة بسيطة.. وهذا سعر فستانها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلتْ الفنّانة وملكة جمال لبنان، لعام 2015، فاليري أبو شقرا، بخطوبتها على رجل الأعمال اللّبنانيّ، زياد عمّار، بحفل بسيط، حضرهُ عددٌ من المقرّبين من الفنّانة الشّابّة.

وشاركتْ أبو شقرا جمهورها بعددٍ من الفيديوهات، التي تظهرُ فيها وهي ترقص فرحًا إلى جانب خطيبها، وكانت الفنّانة اللّبنانيّة قد أعلنتْ قبل مدّة عن قصّة حبّها، ونشرتْ صورًا تُظهر لحظة قيام خطيبها بتقديم خاتم الزّواج لها.

واختارتْ ملكة جمال لبنان لعام 2015 إطلالةٍ بسيطة، حيثُ اختارتْ فستانًا ذا لونٍ بنفسجيّ، من تصميم "ديفيد كوما"، يبلغ ثمنه نحو 2600 دولار أمريكيّ.

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واعتمدتْ تسريحةَ ناعمة، إذْ تركتْ شعرها مُنسدلًا، مع رفعه خفيفة من الأمام.

وتفاعل جمهور الفنّانة مع الفيديوهات والصّور، مُتمنيّن لها حياةً زوجيّة سعيدة، كما أثنوا على إطلالتها البسيطة، وغير المتكلّفة، وعلى طريقتها بالتّعبير عن سعادتها.

يُشار، إلى أنّ فاليري أبو شقرا، خاضتْ مؤخرًا دور بطولة من خلال مسلسل "ما فيي"، الذي جمعها بالفنّان السّوريّ، معتصم النهار، في تجربته الأولى بالبطولة، ولم يستطعْ العمل تحقيق الضّجّةَ الكبيرة المُتوقّعة منه، بالرّغم من الدّعاية الكبيرة التي سبقته، وتواجد نخبةٌ من نجوم لبنان وسوريا في العمل، الذي أخرجته للشّاشة السّوريّة، رشا شربتجي.