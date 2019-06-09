فنانة تصنع أغرب الإكسسوارات النسائية وتُثير إعجاب الفتيات

تحتاج النساء أحيانًا إلى تغيير أسلوبهن وذوقهن عند اختيارهن للإكسسوارات التى يتزين بها، لكن المُثير أن ترتدى السيدات قلادة بشكل رأس محنط أو لطفل له رأسين أو خاتم بشكل أسنان.

ووجدت "بولينا فيربتيسكا" مصممة الإكسسوارات شغفها فى صناعة الأشكال الغريبة منذ عام 2009، عندما تصنع دمى بالطين البوليمر ولاحظت أن الشخصيات التى تصنعها تبدو واقعية جدًا لدرجة أنها قررت أن تقوم بصناعة قلادات منها لها ولصديقاتها حتى لاحظت أن هذا ما تريد أن تقوم به، موضحة أنها تحاول إظهار وجهة نظرها عن الجمال وهو ليس الجانب التقليدى بل الغريب والمظلم بحسب ما جاء بموقع "بورد باندا".

وأضافت بولينا أنها تقضى ساعات طويلة في صنع هذه الإكسسوارات التى تبدو وكأنها مجمدة أو محنطة، والتى تستخدم لصناعتها طين البوليمر للنحت والراتنج لتغطيتها.

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وقالت "إن في مرحلة ما جاءت لها فكرة تحويل منحوتاتها الكبيرة إلى قطع صغيرة لذا تقوم الآن بتصنيع المجموعة المصغرة كمجوهرات، وأوضحت بولينا عملها قائلة، "أعلم أن الناس قد يظنون أنه من الغريب أن يرتدوا شيئًا كهذا، ولكن بالنسبة لي، يجب أن يكون لديك قطعة فنية صغيرة خاصة بك دائمًا، كما أنني لا أرى أعمالي شيئًا مخيفًا، إنها مجرد معجزة للحياة بكل أشكالها".

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وعلى الرغم من غرابة مجموعة الإكسسوارات الخاصة بها، إلا أنه من الواضح أنها لاقت استحسان معظم النساء اللائي يبحثن عن التميز والغرابة.

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