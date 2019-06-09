عارضات أزياء فوق الـ"50" يتألقن في "ماكس مارا" في برلين

شهدت عروض الأزياء ظهور جديد لافت، حيث إن النساء فوق سن الأربعين اللائي كن غير مرئيات في عالم الموضة، نجدهن الآن في مركز الصدارة، وذلك بعدما ظهرت كل من المغنية الألمانية أوت ليمبر صاحبة الـ 55 عامًا، والناشطة فى مجال الحفاظ على المحيطات كارولين ميرفي، 44 سنة، في عرض أزياء "ماكس مارا" في متحف "نيوس" في برلين مساء الاثنين.

فدائمًا ما يصمم بيت الأزياء الذى تبلغ مبيعاته السنوية مليار ونصف جنيه إسترليني ملابس للنساء كبار السن بدلًا من الفتيات الصغيرات، حيث تم إنشاء "ماكس مارا" في الخمسينيات من القرن الماضي بفكرة واضحة تدور حول كيفية ارتداء النساء اللائي يذهبن إلى مكان العمل.

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وتعتمد مجموعته على المعاطف الطويلة والبذل الرجالية الفضفاضة الخاصة بالنساء والألوان المحايدة مثل الأبيض والبيج والرمادى.

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