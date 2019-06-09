ميغان ماركل تظهر بإطلالة متوهّجة وتثير الجدل بـ"خاتمها الجديد"

ظهرت دوقة ساسيكس ميغان ماركل إلى جانب زوجها الأمير هاري والعائلة المالكة خلال احتفالات تروبينغ ذا كلار "Trooping the Color" التي تحتفل بعيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية.

وبدت دوقة ساسكس متألقة عندما دخلت قصر باكنغهام بعد أربعة أسابيع من الولادة، وتوهّجت بفستان من "جيفنشي" باللون الكحلي، بالإضافة إلى قبعة نويل ستيوارت.

وارتدت ميغان قطعة جديدة من المجوهرات عبارة عن خاتم أثار إعجاب الحضور، بجانب خاتمي خطوبتها والزفاف، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وأثار هذا الخاتم الشائعات بأنها حصلت عليه كـ "هدية من زوجها"، حيث هناك تقليد يحظى بشعبية في الولايات المتحدة أن الأب يُقدّم هدية إلى الأم بمناسبة مولودها الجديد.

وانضمّت ميغان ماركل إلى موكب Horse Guards مع العائلة المالكة، لمشاهدة 1400 جندي و400 موسيقي و200 حصان يشاركون في العرض.

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ولم يُصاحب الطفل آرتشي، ميغان والأمير هاري إلى الحدث، فيما شارك الأمير لويس، الابن الأصغر لكيت ميدلتون والأمير هاري لأول مرة في حدث ملكي.

وتجاذبت ميغان الحديث مع كيت ميدلتون وكاميلا عند مشاركة السيارة معهما، بعد ذلك، تجمّعت العائلة المالكة على شرفة قصر باكنغهام لمشاهدة عروض سلاح الجو الملكي البريطاني التقليدية والتي نفذت بطائرات حديثة من طراز تايفون وطائرات تاريخية مثل قاذفة سبيت فاير والإعصار ولانكستر.

وتحتفل بريطانيا سنويًا بعيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية، في منتصف يونيو/ حزيران الماضي، باحتفال رسمي سنوي يعرف بـ"تروبينغ ذا كلار" Trooping the Color، أي "حمل العلم"، رغم أنها ولدت في أبريل عام 1926

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