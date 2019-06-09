أجمل العطور المنعشة... اعتمديها هذا الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 يونيو 2019 01:43 مساءً - للعطور الخشبية والترابية جمالها ورونقها، إلا أنه تلائم الأيام الباردة في فصل الشتاء، لذلك آن الأوان لتحديث مجموعة العطور خاصتك خلال هذا الصيف، لتحل محلها العطور المنعشة والطازجة بنغمات رقيقة كالحمضيات والزهور والروائح الأخرى التي تجعلك تواكبين أجواء الصيف المشمشة.

انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك مجموعة من أجمل العطور المنعشة التي ستشكل خياراً رائعاً لك هذا الصيف.



J'adore Eau de Parfum Rollerball

هذا العطر هو نسخة جديدة من إحدى عطور ديور الأكثر شعبية، وسيمنحك رائحة منعشة للغاية خلال الأجواء الحارة، حيث يعتمد بشكل أساسي على وردة اليلانغ يلانغ والياسمين والوردة الدمشقية، التي ستجعلك تنشرين رائحتك حتى مسافة بعيدة.

Jadore Eau de Parfum Rollerball



Paris Venise Eau de Toilette

يجسد هذا العطر سحر وجمال مدينة فينيسيا الإيطالية، وهو سيجعلك مستعدة لخوض مغامرات الصيف بكل حيوية ونشاط. يتركز هذا العطر على الفانيليا والتونكا والنيرولي. فابدأي أولى مغامراتك مع تجربة هذا العطر المميز الذي سيلف الأنظار إليك.

Paris Venise Eau de Toilette



Sì Fiori Eau de Parfum

يشتمل هذا العطر الزهري ذات الرائحة الحلوة، على نغمات الماندرين والكشمش الأسود، التي سنشر عبيرك في كل مكان من دون أي جهد، فهذا العطر المميز صُمم خصيصاً لمحبات الروائح الزهرية بنكهة حلوة تضفي السحر والغموض على شخصيتهن.

Sì Fiori Eau de Parfum

Woman Intense Eau de Parfum

هذا العطر هو إصدار جديد من علامة رالف لورين، وقد صُمم ليلائم مناسبات وحفلات الصيف المليئة بالمرح والحيوية. يشتمل عطر Woman Intense Eau de Parfum على روائح الكشمش الأسود وزيت النيرولي والفانيليا السوداء، إضافة الى العنبر والياسمين.

Woman Intense Eau de Parfum



Cashmere Mist Eau de Parfum

يشكل هذا العطر مزيجاً فريداً بين نغمات الأزهار الخفيفة مثل زنبق الوادي واليلانغ يلانغ والياسمين، والعناصر الترابية مثل العنبر والمسك والجلد المدبوغ، ليشكل رائحة لذيذة حقاً تضفي على إطلالتك المرح والانتعاش. إنه عطر في غاية الجمال، فلا تترددي في اعتماده.

Cashmere Mist Eau de Parfum



Miu Miu Twist Eau de Parfum

إنه عطر منعش يمزج بين الزهور الفاكهة، ليخرجك من حالة الملل التي تمرين بها خلال الشتاء، فهو يشتمل على نغمات حبوب التونكا والعنبر الوردي والبرغموت ليمنحك رائحة ستبهر المحيطين بك، حيث سيسأل كل من يلتقي بك عن ماهية هذا العطر التي تتزيّنين به.

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Miu Miu Twist Eau de Parfum

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