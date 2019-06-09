7 أماكن لا تتوقعينها يجب وضع واقي الشمس عليها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 يونيو 2019 01:43 مساءً - نهتم دائمًا بوضع واقي الشمس على بشرتنا لحمايتها من أشعة الشمس وبالأخص في أيام الصيف شديدة الحرارة، ولكننا قد نغفل بعض الأماكن الهامة الأخرى والتي تحتاج إلى وضع الواقي عليها كحاجة بشرة الوجه تمامًا. فما هذه الأماكن؟ "الخليج 365 نت" ستجيبك على هذا الأمر:

إليك 7 أماكن يجب وضع واقي الشمس عليها:

احمي بشرتك من واقي الشمس

1. اليدان: البعض منا لا يهتم بوضع واقي الشمس على اليدين في حين أنهما تتعرضان لنفس كمية أشعة الشمس التي تتعرض لها بشرة الوجه، لذا يجب عليك زيادة الاهتمام بوضع الواقي عليهما قبل الخروج من المنزل يوميًّا.

2. فروة الرأس: تعتبر فروة رأسك من أكثر الأماكن عرضةً لأشعة الشمس إذا كنت غير محجبة. وحتى وإن كان الشعر قد يحميها قليلًا، إلا أنه عليك أيضًا الاهتمام بوضع واقي الشمس على فروة الرأس كلما قررت الخروج من المنزل.

3. الأذن: تتعرض الأذن أيضًا لأشعة الشمس ولكن نهمل في وضعنا للواقي عليها فلا تنسي ذلك بعد اليوم.

واقي الشمس لحماية البشرة

4. الشفاه: إنّ الشفاه وبالأخص الشفاه السفلية من أكثر المناطق حساسيةً في البشرة، وقد تتعرض للتشقق والتجاعيد المبكرة إذا أهملتِ حمايتها. فاحرصي على استخدام مرطب شفاه يحتوي على نسبة من الوقاية من الشمس لتحمي شفتيك.

5. جفناك: نقلق دائمًا من وضع واقي الشمس على منطقه العين لذا فعليك الحرص على ارتداء النظارات الشمسية لحماية جفنيك وعينيك من أشعة الشمس.

6. قمة القدم: يتميز الصيف كما هو معروف بارتداء الأحذية المفتوحة مما يجعل قدميك معرضةً للشمس المباشرة، لذلك فعليك الحرص على وضع واقي الشمس على ظاهر قدميك هي الأخرى.

7. الكتفان: هل لاحظت من قبل بعض الألم والجفاف الذي يصيب كتفيك بعد يوم طويل على الشاطئ!! السبب في ذلك هي أشعة الشمس، فحرارة الشمس يمكنها أن تؤذي كتفيك وتعرضهما للاحمرار. فلا تهملي وضع القليل من كريم الحماية من الشمس على كتفيك حتى وإن كانت الملابس تغطيهما، فأشعة الشمس الحارقة يمكنها أن تخترق الملابس بالتأكيد.

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