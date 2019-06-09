شاهدي كيف تختار الملكة ليتيزيا أزياءها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 يونيو 2019 01:43 مساءً - لا جدال حول أن الملكة ليتيزيا، ملكة إسبانيا، أصبحت أحد أهم الشخصيات العامة الملهمة في عالم الموضة، خاصة وأن لها ستايل خاص يجمع بين قواعد الأزياء الملكية وفي الوقت نفسه يتميز بالبساطة التي تناسب النساء العاديات.

رغم كونها ملكة يمكنها اقتناء أجمل تصاميم دور الأزياء العالمية، إلا أنها في بعض الإطلالات تعتمد قطع متوفرة في متاجر الموضة لتلهم أي امرأة بأفكار ناعمة لتنسيق الأزياء.

فيما يلي أهم القطع التي لا تستغنى عنها الملكة ليتيزيا:



1-الفساتين الميدي

الفساتين الميدي من وحي اطلالات الملكة ليتيزيا

كونها ملكة، متوقع أن تحتل الفساتين الميدي جزءً بارزاً من خزانتها، لكن اللافت في اختياراتها أنها لا تعمد الفساتين الرسمية فحسب بينما تنوع في الاختيارات بين التصاميم المستقيمة المزينة بـ حزام في الخصر، وبين الصيحات العصرية مثل الفساتين المصممة بأطوال غير متساوية وأيضاً صيحة البولكا دوت والفساتين المطبعة بالورود الساطعة.



2- الجمبسوت

الجمبسوت من وحي اطلالات الملكة ليتيزيا

ظهرت الملكة ليتيزيا في عدد من الإطلالات الرسمية معتمدة جمبسوت، ولأنه قطعة كاجوال ربما لا تناسب قواعد الأزياء الملكية، لذا، تذهب إلى التصميم المحبوك مع حزام يكشف عن خصرها النحيف، وعادة ما تعزز إطلالاتها بخامات مترفة مثل الحرير.



3- الأزياء المكسرة

الأزياء المكسرة من وحي اطلالات الملكة ليتيزيا

فيما طغت صيحة الأزياء المكسرة، سواء تنانير أو فساتين، على موضة هذا العام، قررت الملكة ليتيزيا أن تعتمدها بأسلوب ناعم يناسب مكانتها.

اعتمدت ليتيزيا فستان بـ تنورة مكسرة ومزين بنقشة الأوشحة الرائجة هذا العام، كما ظهرت بعدة تنانير مكسرة بألوان فاتحة مثل الأبيض و الوردي، تميل إلى تنسيقها مع قميص نسائي رسمي.

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4- الأحمر بدرجاته

أزياء بلون الأحمر من وحي اطلالات الملكة ليتيزيا

من يتابع أرشيف الملكة ليتيزيا يكتشف بسهولة أن اللون الأحمر هو لونها المفضل، لذلك تعتمده بستايل المونوكروم، أي اللون الموحد من الرأس إلى القدم. كذلك تمزجه بأسلوب عصري، فسبق أن اعتمدت تنورة حمراء مع توب وردي.



5- نقوش الحيوانات

أزياء بنقوش الحيوانات من وحي اطلالات الملكة ليتيزيا

بين أحذية جلد الثعبان وحقائب نقشة النمر تتنوع اختيارات الملكة ليتيزيا التي تتفق في النهاية على أن الأزياء المستوحاة من نقوش الحيوانات صيحة مفضلة لديها.

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