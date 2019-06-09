فساتين سهرة بألوان ناعمة لمناسباتكِ الصيفية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 يونيو 2019 01:43 مساءً - جاء فصل الصيف وجاءت معه المناسبات السعيدة والحفلات والأعراس، فتبدأ كل فتاة بالبحث على فساتين صيفيّة تتلاءم مع أجواء فصل الصيف، فالبعض يتوجّه الى ارتداء الألوان الفرحة كالبرتقالي والفوشي، أما البعض الآخر فيفضّل البقاء في أجواء الألوان الهادئة .

إليكِ الخليج 365 أجمل فساتين السهرة بألوان ناعمة تناسب جميع مناسباتِك:



1- فستان من اللون النيود :

فستان من اللون النيود

إن كنتِ من صاحبات البشرة السمراء، فهذا اللون سيناسبكِ تمامًا، إذ يمكنكِ تنسيق فستان طويل ضيّق من اللون النود، ويكون مكشوفًا من منطقة الصدر، مزيّنًا بالكرانيش، ومحددًا عند منطقة الخصر، مع حذاء بكعبٍ عالٍ من اللون نفسه .



2- فساتين من اللون الأبيض:

فساتين من اللون الأبيض

نحبّذ ارتداءكِ للّون الأبيض في الحفلات والسهرات، وتجنّب اختياره خلال ارتيادكِ لحفلة عرس، فيمكنكِ تنسيق فستان ميدي مزوّد بـ شراشيب، ومكشوف من الخلف، وتنسيقه مع صندل بكعب عالٍ من اللون البيج، وحقيبة كلاتش من لون الحذاء نفسه.

فساتين من اللون الأبيض



أو يمكنكِ البقاء على الموضة باختيار فستان الكتف الواحد مع كرانيش، وتنسيقه مع شنطة يد من اللون الأسود، وحذاء مفتوح من اللون الأسود أيضًا .



3- الفساتين المطرّزة

الفساتين المطرّزة

لا تترك جميع الأزياء المطرّزة انطباع الاطلالة الصاخبة، فلاحظنا رواج فساتين من لون الجلد، مزوّدة بتطريزات ناعمة تغطي كامل الجسم، وتمنحكِ اطلالة ساحرة ولافتة للأنظار . نسّقي مع تلك الفساتين الحذاء بكعب رفيع من اللون الأبيض، أو تدرّجاته .

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الجمبسوت



يمكنكِ أيضًا تطبيق هذا النوع من الأقمشة في اطلالة الجمبسوت، إذا كنتِ تتمتعين بقوام ممشوق .



4- فساتين من اللون الكحلي

فساتين من اللون الكحلي

من الألوان الراكزة والكلاسيكية التي يمكنكِ اختيارها لمناسباتك كافة، يمكنكِ تنسيق فستان ميدي من اللون الكحلي مزوّد بشقّ صغير، وإكمال اطلالتكِ بحذاء الـ pump .

فساتين من اللون الكحلي



اختياركِ لموضة القميص الفستان لحفلة في النهار، خيار موفّق بالتأكيد، فننصحكِ باختيار فستان قصير من اللون الكحلي مزوّد بـ حزام يضمّ الخصر، وتنسيقه مع حقيبة من اللون البني أو الهافان، مع حذاء بكعب القطة من اللون نفسه .



5- فساتين من اللون الأسود

فساتين من اللون الأسود

يبقى اللون الأسود مترئّسًا على عرش أجمل وأرقى الألوان الكلاسيكية، فتنسيق أيّ موديل فستان من هذا اللون سيكون خيارًا موفّقًا . ننصحكِ باختيار فستان طويل أسود مزوّد بـ قماش شفاف من الأسفل، وقماش الدانتيل من فوق، وتنسيقه مع حذاء مفتوح لاطلالة صيفية بلون يناسب جميع المواسم .



شاهدي معنا الصور وشاركينا رأيكِ .

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