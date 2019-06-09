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أجمل الإطلالات من صيحة الريش من وحي النجمات

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 يونيو 2019 01:43 مساءً -  

1- كريسي تايغين بفستان من الريش 

 

كريسي تايغين

 

ارتدت كريسي تايغين فستانًا طويلًا من اللون السلموني، مطبّعًا بـ نقشات مورّدة، وحذاءً ذهبيًّا مفتوحًا بـ كعب عالٍ وحقيبة الكلاتش . زُيّن الفستان بالريش على منطقة الصدر وأسفل الفستان .


2- بلاك لايفلي بفستان الريش الأسود

 

بلاك لايفلي

 

اختارت بلاك لايفلي فستانًا أسود مزوّدًا بـ حزام يضمّ الخصر، ومزيّنًا بالريش عن الأكمام ومن الأسفل، وحذاء مول شفافًا بكعب عالٍ .


3- ليدي غاغا بالفستان الزهري

 

ليدي غاغا

 

انتقت الليدي غاغا فستانًا زهريًّا مزيّنًا بالكامل من الريش، خلال اطلالتها على السجادة الحمراء .


4- جنيفر لوبيز وفستان الريش

 

جنيفر لوبيز

 

سبقت جنيفر لوبيز غيرها باعتماد فستان زهري مزيّن بالريش، خلال اطلالة مسائية وحملت معه كلاتش من اللون الذهبي .


5- كيندال بالبرتقالي

 

كيندال جينر

 

ارتدت كيندال فستانًا طويلًا مطرّزًا من اللون البرتقالي، مزيّنًا من بالريش من الأسفل، وكاب منفوشًا من الريش البرتقالي أيضًا.


6- كايلي بفستان اللافندر

 

كايلي  جينر

 

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أطلّت كايلي بفستان شبك من لون اللافندر مزيّن بصيحة الريش المنفوش عن الأكمام ومن الأسفل .


نجمات عربيات تألّقن بصيحة الريش

 

جيسي عبدو

 

أطلّت الممثلة جيسي عبدو بـ فستان أبيض ميدي مزيّن بالريش عند الأكمام، ما أضاف لاطلالتها جمالًا ورقيًّا .

 

مايا دياب


أما مايا دياب فارتدت فستانًا قصيرًا أبيض من الريش المنفوش، وحذاءً بكعب عالٍ مزيّنًا بالريش أيضًا .


بعيدًا عن الريش ... الشراشيب موضة 2019 أيضًا


في حال كنتِ تحبّين أزياء الريش سوف تعشقين صيحة الشراشيب التي تشبه الريش إلى حدّ ما .

 

هايلي بالدوين


أطلّت هايلي بالدوين بـ تنورة طويلة مزيّنة بالشراشيب، وكروب توب من اللون نفسه .

 

باميلا الكيك


ومن النجمات العربيات أطلّت الممثلة باميلا الكيك بـ جمبسوت دانتيل أبيض، مزوّد بـ كاب مزيّن بالشراشيب عن الجانب .

 

أمل بشوشة


لا يمكن التكلّم عن صيحة الشراشيب وعدم ذكر اطلالة الممثلة أمل بشوشة بالفستان القصير المزيّن بشراشيب من اللون الأبيض .


إن كنتِ من محبّي الأزياء المزيّنة بالريش والشراشيب، استوحي اطلالتكِ من النجمات هذا الصيف، وشاركينا رأيكِ عبر موقع "الخليج 365.نت".

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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