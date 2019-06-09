أجدد عبايات الفاشينيستات تناسب كل الأذواق من المدونات المحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 يونيو 2019 01:43 مساءً - بين فترة وأخرى تلهمنا مدونات الموضة المحجبات، باطلالات مميزة بالعبايات، والتي تتجدد تصميماتها مع الموضة العصرية، لتلهمنا بكل ما هو جديد ومختلف، وتتألقين به بتصميمات العبايات بالذوق الشرقي.

أزياء محتشمة بتنسيقات عصرية بأسلوب السعودية فوزازا



لهذا اليوم اخترنا لكِ أجدد عبايات الفاشينيستات لاطلالة مميزة ومتجددة، لتمشي بخطًى واثقة بعالم الموضة الخاصة بالمحجبات.



عباية مفتوحة معرقة بالورود من جمال النجادة

جمال النجادة



بالرغم من أنّ اطلالاتها مؤخرًا بالعبايات كانت قليلة بشكل ملحوظ، إلا أنها ألهمتنا بهذه العباية الطويلة والمفتوحة، المعرقة بالورود، وتنسيقها المميز مع البنطلون الأسود، والكعب العالي المخملي الكحلي، بإمكانكِ اعتمادها بهذه الطريقة، وتجددي العباي نفسها بتنسيق آخر، باعتماد بنطلون أبيض مثلًا، وترتديها على الشاطىء.

عبايات سوداء ناعمة للمرأة المحجبة



العباية المخططة مستوحاة من الستايل البوهيمي من زوري أشكناني

زوري أشكناني



عبايات الصيف من المدونات، أصبحت أكثر بساطة ونعومة، كهذا الموديل من المدونة الخليجية زوري أشكناني، للعباية المخططة المستوحاة من الستايل البوهيمي مع خامة الكتان الناعمة، مناسبة للصبايا صاحبات الوزن المتوسط، نسقتها مع حقيبة الباسكت Basket Bag الصيفية، والسنيكر الأبيض.

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عبايات سوداء مطرزة على طريقة دلال الدوب



العباية القفطان من الفاشينيستا جوري

عبايات ذا جوري





تشتهر البلوجر الخليجية جوري، بعباياتها المخملية والراقية، كهذا الموديل بالقفطان باللون الأزرق الفيروزي، مع تطريزات الورود وحزام الخصر، نسقت معها مجوهرات فخمة ليكتمل اللوك المترف، من الممكن أن تعتمديها كعباية استقبال، أو بالمناسبات الليلية مع صديقاتِك.

عبايات ربيعية لتتألقي في الموسم المقبل



العباية المطرزة بالورود الذهبية من خولة المراغي

خولة المراغي





إذا كنتِ تحبين التغيير قليلًا من ستايل العبايات، فهذا التصميم من خولة المراغي مختلفة قليلًا، بخاصة مع الفتحة من المنتصف المقفولة، ولونها الهادئ، وتطريزاتها الذهبية، التي أضافت لمسة حيوية لمظهرها، مناسبة للتنسيق بألوان النود البيج، سواء باختيار الحذاء أو الشنطة.

القفطان المغربي على طريقة بسمة بوسيل.. ناعم وأنيق!



بهذا الألبوم اطلالات مختلفة وحديثة من البلوجرز بالعبايات.

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