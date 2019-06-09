أنجلينا جولي في فنزويلا لمساعدة اللاجئين

حثت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي المجتمع الدولي أمس، بصفتها مبعوثة خاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على تقديم المزيد من الدعم لثلاث دول بأمريكا الجنوبية تستقبل أكبر عدد من المهاجرين القادمين من فنزويلا.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "رويترز"، أكدت أن 20 ألف طفل فنزويلي مهددون بالحرمان من حقوق المواطنة الأساسية.
وتقوم الممثلة الأمريكية بجولة خاصة تستغرق يومين لمقابلة مهاجرين من فنزويلا والرئيس الكولومبي إيفان دوكي، في مدينة قرطاجنة.
وفر أكثر من أربعة ملايين لاجئ ومهاجر فنزويلي من الأزمة الاقتصادية والإنسانية في بلدهم، أكثر من مليون منهم في كولومبيا حيث تكافح الحكومة ومنظمات الإغاثة لتوفير المسكن والرعاية
ويعيش أكثر من مليون منهم في كولومبيا حيث تكافح الحكومة ومنظمات الإغاثة، لتوفير المسكن والغذاء والرعاية الصحية لعدد متزايد من المهاجرين الوافدين على مناطق حدودية تعاني من الفقر والعنف.
ويعاني في الغالب آباء الأطفال الفنزويليين الذين يولدون في الخارج لتسجيل أبنائهم إما بسبب عجزهم عن الوصول إلى قنصليات فنزويلا التي يتناقص عددها أو بسبب عدم امتلاكهم أوراقا للهجرة.
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