كريم واقي وشرائح الخيار.. مستلزمات لا يمكن الاستغناء عنها في الصيف

يعد الصيف من أكثر المواسم التي تنتشر فيها الأمراض الجلدية، بسبب حرارة الجو المرتفعة والرطوبة الشديدة، ومن أبرز أجزاء الجسم التي تتأثر سريعا بالحرارة هي الوجه والكفين، نظرا لتعرضها المباشر لأشعة الشمس على مدار اليوم.

ومن جانبه حدد الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل اللجتماعي" فيس بوك"، المستلزمات الاساسية التي يجب أن تتواجد بشكل دائم كل صباح داخل الحقائب لحماية الجلد خلال فصل الصيف في نقاط أهمها:

زجاجة مياة بحجم لتر الإ ربع

يجري ملء الزجاجة مرتين على مدار اليوم، ويتم استخدامها أثناء النهار.

2 ثمرة خيار

تكمن أهمية ثمرة الخيار في التخفيف من التهاب البشرة لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهاب، حيث تستخدم شرائح الخيار لتبريد وتهدئة التورم، ومعالجة التهيُّج، ويساعد على تخفيف حروق الشمس.

كما يمكن وضعه على العينين لتخفيف الانتفاخ الذي يحدث في الصباح، إلى جانب قدرته على تقليل العطش وتعويض فقدان المياة.

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2 قطعة مخلل

يجري تناول المخلل في حالة التعرق الغزير، والذي يعمل على تعويض الجسم فقدان الأملاح.

كريم واقي من الشمس

يجب أن تحتوي حقيبة اليد على أنواع عديدة من الكريمات التي تقي من حرارة الشمس، مثلbobai أو Glix لحماية الجلد من الشمس ويجري تكراره بعد ساعتين.

2 قرص أسبرين أو باراسيتامول

يجري استخدام الإسبرين والباراسيتامول في حالة الإحساس بالصداع، وينصح بالجلوس في الظل.

كريم الحروق

في حالة تعرض الجلد للحروق الشديدة يجري استخدام الكريمات مثل ميبو أو نولافير.

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