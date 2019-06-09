منها تقوية الأسنان والعظام.. فوائد مذهلة للجبن

يصنع الجبن في بعض الدول من حليب الماعز أو حليب الغنم أو حليب البقر أو من أي نوع من أنواع حليب الحيوانات الأليفة، إلى جانب كونه مادة غذائية يعتمد عليها الكثير من الأشخاص خلال فترة الإفطار وفترة العشاء.

وهناك فوائد أخرى للجبن غير المتعارف عليها، بحسب موقع" ميديك فوروم" أهمها:

تقوية الأسنان والعظام

يعتبر الجبن من العناصر الغذائية الهامة التي تعمل على تقوية الأسنان وبناء العظام لإحتوائه على عنصر الكالسيوم بالإضافة لقدرته على حماية الأسنان من التسوس، إضافة إلى الكاليسيوم يحتوي على الزنك والماغنيسيوم وفيتامينات A و D التي تقوي العظام.

تقوية الأوعية الدموية

تعمل مشتقات الألبان كالجبن وغيرها على تقليل خطر بأمراض القلب والأوعية الدموية، لأنها تقوي الشرايين.

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يقلل من ضغط الدم

يعتقد الكثيرون أن احتواء الجبن على نسبة عالية من الدهون والصوديوم، يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

ولكن في الواقع إذا كان اختيار نوع الجبن صحيحا، وأشارَت الأبحاث إلى أنَّ الكالسيوم الموجود في الجبن يُساعد على الحدِّ من ضغط الدَّم.

المساعدة على تخفيف الوزن

يُساهم الجبن بجميع أنواعه في تعويض نقص الكالسيوم الذي يُعاني منه الأشخاص المصابون بالسمنة، ممّا يجعل الجبن عنصراً أساسيّاً في نظامهم الغذائيِّ لتخفيف وزنهم.

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