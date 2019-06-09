نفت ياسمين عيسى طليقة الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، زوج الفنانة أنغام، ما تردد على لسان الأخير في برنامج "توأم روحي" من تقديم الإعلامي نيشان، بأنّها تعمّدت تشويه صورة أنغام.
وكان إبراهيم قال في البرنامج، إنّ هناك شخصا قريبا قال لزوجته الأولى: "اعملي نفسك منهارة وروحي المستشفى عشان نشهر بأنغام على السوشيال ميديا، والشخص ده قالها اعملي إنك عرفتي إنّ أنغام على علاقة بجوزك وإنّها مش مراته"، ليرد نيشان: "عايزين يطلعوا أنغام عشيقة".
كانت هذه تفاصيل خبر طليقة أحمد إبراهيم تنفي اتهامه لها بتشويه سمعة أنغام: مش صحيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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