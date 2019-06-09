فيتنام تبحث معاقبة "ملكة الملابس الداخلية" بسبب فستانها

قررت الحكومة الفيتنامية فرض غرامة على عارضة الأزياء "نوجك ترينه"، بسبب ظهورها بفستان أسود كشف عن جسدها بالكامل، ما أثار حفيظة الشعب الفيتنامي واعتبروه فستانا فاضحا، يتعارض مع عادات وتقاليد البلد المحافظ.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن العارضة الفيتنامية، 29 عاما، التي مشت على سجادة "كان" الحمراء في مايو الماضي من المقرر أن تخضع للتحقيق من قبل حكومة بلادها، وذلك بسبب فستانها الأسود الذي يكشف عن ظهرها وساقيها.

الفستان من تصميم Do Long، وارتدته "ترينه" أثناء العرض الأول لفيلم A Hidden Life، في مهرجان كان.

وتعليقا على مظهرها الملفت للأنظار، قال وزير الثقافة والرياضة والسياحة الفيتنامي نجوين نجوك ثين، أثناء جلسة الجمعية الوطنية في هانوي الأربعاء الماضي، إن العارضة "ترينه" لم يجري إرسالها رسميا من قبل الوزارة لحضور المهرجان العالمي وبالرغم من ذلك كان حضورها ملفتا ومهينا للشعب الفيتنامي، بحسب ما ذكرته صحيفة VNExpress المحلية.

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ومن جانبه، وصف المتحدث باسم وزارة الثقافة الفيتنامية، فستان العارضة بأنه "مبالغ فيه ومهين"، وأن عارضة الأزياء خرقت القواعد والقوانين المنصوص عليها في بلادها.

في المقابل دافعت "ترينه" عن نفسها، مؤكدة أنها راضية عما ارتدته، وأنه عكس صورة جذابة لذوقها خلال حضورها لحدث ضخم ومهم مثل مهرجان "كان" السينمائي الدولي.

وأكدت أنها من الصعب أن ترضى كافة الأطراف واكتفت بأن تشعر بالرضى تجاه نفسها دون أن تتقدم باعتذار لدولتها أو لشعبها الغاضب الذي أطلق عليها لقب "ملكة الملابس الداخلية"، عقب ارتدائها ذلك الفستان الفاضح، وفقا لما ذكرته "ديلي ميل" البريطانية.

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