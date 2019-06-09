بالصور| أفكار مختلفة لاستخدام طلاء الأظافر في ديكور المنزل

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هناك عدة استخدامات الطلاء المستخدم في دهان الحوائط في ديكور المنزل، منها كما ذكرها موقع "أميزنخ إنتيرير ديزاين".
تصميم مجموعة من اللوحات الفنية مع طلاء أجزاء منها بألوان مختلفة.
طلاء مجموعة من المكعبات في أماكن متفرقة من المنزل بألوان زاهية.
طلاء الجزء الداخلي من الخزانة بلون مختلف عن اللون الخارجي، مما يضفى بهجة على المكان.
طلاء السلالم في المنزل بألوان متدرجة تعطي انطباعاً مميزاً للزوار.
طلاء الثلاجة من الخارج بلون لوح الكتابة، لتدوين الملاحظات والعبارات المميزة.
امنح قطع الأثاث القديمة مظهراً متجدداً عبر طلائها بطريقة فنية مميزة.
عمل فني بسيط عبر طلاء مجموعة من أغصان النباتات بألوان مختلفة ووضعها في أصيص.
طلاء أحد الجدران على شكل قطعة من الموزاييك بألوان قوس قزح.
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