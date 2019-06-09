أسباب تنميل الأطراف

"تنميل الأطراف" من الحالات المرضية التي تصيب الكثيرين، مؤثرة على أنشطتهم اليومية وروتين حياتهم، نتيجة شعورهم بـالوخز بالإبر في اليدين أو القدمين أو الوجه.

ويمكن أن يستمر الشعور بتنميل الأطراف لبعض ثوان، وأحيانًا يتمد لدقائق معدوات، وسط تساؤل المصابين به عن أسباب ذلك الألم المفاجئ.

وفيما يلي، أسباب الإصابة بتنميل الأطراف، وفقًا لما ذكره الدكتور أحمد صابر أبو العزم، أخصائي العلاج الطبيعي بمستشفى معهد ناصر، في تصريحات سابقة لـ"هن":-

النوم

يعد النوم على الأطراف لفترة زمنية طويلة، من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالتنميل، حيث يؤثر ذلك الأمر على الدورة الدموية.

نقص فيتامين "B"

يؤثر نقص فيتامين "B" على الجسم، مسببًا تنميل الأطراف بصورة مفاجئة.

Advertisements

العمل لفترات طويلة

يؤثر العمل لفترات طويلة سلبًا على جسم الإنسان، مؤديًا إلى الشعور المفاجئ بتنميل خاصة في القدمين.

متلازمة النفق الرسخي

تودي متلازمة النفق الرشخي إلى حدوث ضغط على العصب المتوسط المسؤول عن إعطاء الشعور للأطراف.

كما تؤدى تلك المتلازمة إلى انحباس العصب الزندي.

​