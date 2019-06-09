طريقة عمل كفتة الأرز بالصلصة

يمكن شرا كفتة الأرز، جاهزة من الجزار، وتحمر في الزيت وتوضع في الصلصة، وتتميز خلطة الجزار دوما بانها لا تتفكك، بينما مقادير المنزل يمكن أن تتفت في الزيت. ويقدم موقع "هن"، طريقة بسيطة بالمقادير المضبوطة لتناول كفتة أرز لذيذة. المكونات كيلو لحمة عصير طماطم 2 كوب أرز بصلة كبيرة راس ثوم (8 فصوص تقريبا) حزمة بقدونس حزمة شبت ملح فلفل أسوكمون بهارات (حسب الرغبة) طريقة تحضير كفتة التونة Advertisements الطريقة يغصل الأرز وينقع في الماء. يوضع على قماشة ويفرد، ويفضل وضعه تحت مروحة ليجف، ويجف الأرز عادة خلال ساعة. تغسل الخضرة، وتفرم في "كيتشن ماشين"، البصل والثوم والبهارات. يفرم الأرز، ويمكن فرمه مع اللحم عند الجزار. تحمر الكفتة في زيت غزير. طريقة عمل كفتة داود باشا لتحضير الصلصة يشوح البصل والثوم في الزيت. يضاف عصير الطماطم والصلصة، والبهارات. تضاف الكفتة، وقليل من الماء. تترك حتى تنضج وتقدم مع الأرز. طريقة عمل الكفتة المشوية ​

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