مؤسسة خيرية تقيم مائدة مجانية بطول 100 متر في كولونيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

حوالي ألف شخص حلوا ضيوفا على مائدة مجانية نظمتها جمعية "تافل" الخيرية في مدينة كولونيا الألمانية. طول المائدة بلغ 100 متر.

أقامت مؤسسة "تافل" الألمانية الخيرية اليوم السبت (الثامن من يونيو/حزيران) مائدة مجانية بطول 100 متر بمدينة كولونيا في غربي ألمانيا. وأعلنت المؤسسة اليوم أن نحو ألف شخص حلوا ضيوفا على المائدة، من بينهم ممثلون مثل دنيا دوجماني وأرنه رودولف.

وقالت متحدثة باسم المؤسسة إن المائدة التي أقيمت في ميدان "هويماركت" بالحي التاريخي في المدينة تضمنت مأكولات تشتهر بها المدينة ونقانق وفواكه ومشروبات. وذكرت المتحدثة أن المؤسسة تهدف من فعالية "المائدة الطويلة" إلى لفت الانتباه إلى نشاطها والدعوة إلى مزيد من التضامن والإنسانية في المجتمع، وفق ما نشره موقع "دويتش فيله".

وكانت "المائدة الطويلة" ختام اجتماع شارك فيه عاملون من نحو 940 فرعا للمؤسسة من كافة أنحاء ألمانيا في كولونيا على مدار ثلاثة أيام. وبحسب بيانات المؤسسة، توفر "تافل" مواد غذائية فائضة عن الحاجة لنحو 1,5 مليون شخص من المعوزين بشكل دوري.