أول مصرية تشارك في "روتاري الدولي": تحدثت عن نفرتاري والمساواة

شاركت الدكتورة ماريان أمير عازر عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الشباب والمرأة في البرلمان، في المؤتمر الدولي للروتاري، وألقت كلمة خلال الفعالية المنعقدة بمدينة هامبورج بألمانيا، بحضور 30 ألف شخص، لتكون بذلك أول مصرية تتحدث في هذا الحدث الدولي، منذ بدء المؤتمر عام 1910.

وأعربت "عازر" عن سعادتها وفخرها، للمشاركة في المؤتمر، قائلة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنها حصلت على الدعوة من رئيس الروتاري الدولي باري راسين، الذي أصر على حضورها، عقب إعجابه بالكلمة الافتتاحية التي ألقتها بعنوان "تعطي لنحيا"، خلال مؤتمر الروتاري، الذي حضره في مصر منذ أسابيع.

وأضافت النائبة البرلمانية، أنها استغرقت شهرا كاملا، لإعداد مادة علمية متناسقة ومتسلسلة عن موضوع المؤتمر "التنوع الثقافي وقبول الآخر"، واختارت الحديث عن النموذج النسوي الملهم الملكة نفرتاري زوجة الملك رمسيس الثاني، والتركيز على دعمه المستمر وتقديره لها، حيث نحت تمثالا لهما بجوار بعضهما، ما يدل على تشجيعه للمساواة بين الرجل والمرأة، فضلا عن تدشينها مقبرة شديدة الجمال والإبهار، لتسجيل رحلة الأبدية إلى العالم الآخر، ثم تطرقت إلى إبراز دور الروتاري المصري، وشرح فكرة المستشفى العائم، الذي يضم أطباء متخصصين وعيادات ومعامل لعلاج الآلاف في الصعيد، متابعة: "تقريبا كنت الوحيدة اللي ارتجلت الحديث، بعد تحضير مكثف لنقط ومحاور".

وأشارت إلى إعجاب الحضور بكلمتها، وسط تأكيد العديد منهم على التخطيط لزيارة مصر، فضلا عن الاستمرار في تحسين الصورة الذهنية عن المرأة المصرية، وإبراز مشاركتها الفعالة في مجتمعها على مر العصور، في ظل حضور العديد من رجال الأعمال ووزاء ألمان.

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