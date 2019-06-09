فنانات عالميات "أورثن" بناتهن الأناقة والإطلالة الراقية

استطاعت فنانات شهيرات أن تورِّثن بناتهن ما يتمتعن به من أناقة وإطلالة مميزة، وهو ما ظهر بالفعل مع عدد من الممثلات ظهرن برفقة أمهاتهن بإطلالة راقية لكل منهما، فيما يبدو أن الموضة أيضًا تتوارث وتنتقل من جيل إلى جيل.

سيندي كروفورد وابنتها كايا جربر

بدأت كايا جربر مسيرتها بمجال عرض الأزياء في عمر الـ14عاماً، وقد تمكّنت في غضون 3سنوات فقط أن تحقّق شهرة عالمية وتُصبح إحدى أهم عارضات الأزياء العالميّات، وقد ورثت كايا عن والدتها "السوبرموديل" السابقة سيندي كروفورد، الحضور اللافت، والاهتمام بالأناقة.

يولاندا فورستر وابنتها جيجي حديد

ورثت العارضة الأميركية ذات الأصول الفلسطينيّة جيجي حديد لون السحنة، والعينين، والشعر عن والدتها العارضة السابقة يولاندا فوستر، وورثت عنها أيضاً رشاقة القوام وذوقها البسيط والعصري في مجال اختيار الأزياء.

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ميريل ستريب وابنتها مامي غامر

اختارت مامي غامر العمل في مجال التمثيل تماماً كما والدتها الممثلة الأميركية الشهيرة ميريل ستريب، وورثت عنها كذلك بشرتها البيضاء الصافية، وعينيها الزرقاوين، وميلاً إلى الإطلالات ذات الطابع الكلاسيكي التي لا تخلو من لمسات عصريّة.

ليلي روز ديب ووالدتها فانيسا بارادي

بقيت الممثلة الفرنسية فانيسا بارادي لفترة طويلة سفيرةً لدار Chanel وملهمةً لمديرها الإبداعي الراحل كارل لاغرفيلد، ولذلك لم يكن من المستغرب أن تسلك ابنتها ليلي روز ديب الدرب نفسه، وتشارك منذ العام 2015 في عروض Chanel، حتى إنها أصبحت إحدى سفيرات هذه الدار الفرنسيّة العريقة.

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داكوتا جونسون ووالدتها ميلاني غريفيث

تتحدر النجمة داكوتا جونسون من عائلة هوليوودية، فوالدتها الممثلة، ميلاني غريفيث، ووالدها الممثل دون جونسون، ولذلك كان من الطبيعي أن تسلك درب التمثيل ونراها تظهر على البساط الأحمر للمهرجانات السينمائية العالمية إلى جانب والدتها التي ورثت عنها الجمال والأناقة.

بليث دانر وابنتها غوينيث بالترو

استطاعت الممثلة الأميركية غوينيث بالترو أنْ تحقق العديد من النجاحات وتحصل على عدة جوائز، وقد عُرفت باهتمامها باعتماد نظام حياة صحي بالإضافة إلى الأناقة، وقد ورثت ذلك عن والدتها الممثلة بليث دانر.

جورجيا ماي جاجير ووالدتها جيري هال

سارت العارضة جورجيا ماي جاجير على خطى والدتها جيري هال في مجال عرض الأزياء، ويُعرف الثنائي بحبّهما للموضة والترف، وتمتعهما بذوق رفيع جداً.

كايت هادسون ووالدتها غولدي هاون

تحظى إطلالة النجمة كايت هادسون ووالدتها الممثلة المخضرمة غولدي هاون باهتمام كبير لدى ظهورهما على البساط الأحمر للمهرجانات العالمية، فهذا الثنائي الأنيق يعرف جيداً اختيار إطلالات عصريّة مميزة ينسّقنها مع بعضها البعض بشكل لافت.

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