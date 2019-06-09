"صوّر كل الملازم" و"ابعد عن الكلام المحبط".. طالبة مثالية تقدم 6 نصائح لامتحانات الثانوية

حالة من التوتر والقلق لا تبرح طلاب الثانوية العامة وأسرهم خلال فترة الامتحانات لرغبتهم في تحقيق أفضل النتائج التي يترتب عليها تحديد الكلية والجامعة التي يلتحقون بها لاحقا.

ميسرة أحمد، الطالبة المثالية على مستوى الجامعات المصرية لعام 2017/2016، تقدم مجموعة من النصائح العلمية، للحصول على أفضل النتائج، وهي:-

- تصوير كل الورق الخاص بالمادة.

- سؤال الأصدقاء و"الدحيحة" عن وجود "ملازم" ومذاكرات أخرى خاصة بالمادة.

- الق نظرة سريعة على كل الذي صورته، ورتب أولوليات المذاكرة.

- حاول قدر الإمكان أن تفهم المعلومات.

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- لا بد من قطع العلاقات مع المحبطين خلال الامتحانات، "خصوصا اللي بيقولوا اللي ذاكر ذاكر من زمان.. لأنه من حقك حتى آخر 5 دقائق قبل الامتحان أن تذاكر وبينفعوا صدقني".

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- البعد عن الشائعات المتداولة عن الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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