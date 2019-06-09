ميلانيا ترامب تلفت الانتباه خلال زيارة زوجها إلى المملكة المتحدة

لندن - لايف ستايل
أكثر ما لفت الانتباه خلال زيارة الرئيس الأميركى دونالد ترامب، للمملكة المتحدة، هو تألق زوجته ميلانيا ترامب، واختيار اطلالتها بعناية فائقة لحضور المناسبات الرسمية المختلفة، ومنها مأدبة عشاء رسمية بحضور الملكة اليزابيث.
وظهرت ميلانيا ترامب السيدة الأولى للولايات المتحدة 49 عاما بإطلالة ساحرة في فستان ماكس مارا البسيط، وهى تغادر الطائرة تسير على العشب فى الحديقة الجنوبية من البيت الأبيض.
ونسقت ميلانيا فستانها ذي اللون الأزرق الداكن البسيط مع حذاء من كريستيان لوبوتان الأكثر بريقًا والذى تميز بخطوط سوداء وبيضاء، فيما كانت ظهرت مرتدية وشاح على رأسها فى ايرلندا، فى وقت سابق من اليوم، قبل أن تصل إلى البيت الأبيض بعد انتهاء زيارتها، حيث زارت ميلانيا مع زوجها ترامب، كل من المملكة المتحدة، وفرنسا، وايرلندا، فى رحلة اوروبية استمرت على مدار الخمسة أيام الماضية.
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