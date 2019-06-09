طريقة عمل فطيرة الدجاج بالخضار

حضري لأولادك فطيرة الدجاج بالخضار، بخطوات الشيف شربيني، وقدميها على العشاء، مع البطاطس المقلية. مكونات فطيرة الدجاج بالخضار: عجينة ميليفيه. شرائح صدور دجاج. بسلة. جزر. مشروم. دقيق. زبدة. كرات. جبنة موتزاريلا. كريمة لباني. لبن. بيض. Advertisements كرفس. زعتر. فلفل ألوان. ملح - فلفل أسود. طريقة تحضير فطيرة الدجاج بالخضار: شوحي الزبدة على النار، وضيفي لها البصل والفلفل الألوان. ضعي صدور الدجاج، ثم ضيفي الملح والفلفل. ضيفي المشروم والجزر والبسلة، ثم رشة دقيق والكريمة والجبنة، وقلبي جيدًا. افردي عجينة الميلفيه داخل صينية مدهونة بالزيت، ورشة دقيق، ثم ضعي الحشو. اغلقي العجين بشكب مُحكم، ثم ادهني وجهها ببيض مخفوق وادخليها الفرن حتى يحمر وتنضج. ​

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