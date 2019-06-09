مستشارة نفسية: "الأب الصامت" وراء دخول البنات في علاقات عاطفية

حذرت الدكتورة إكرام خليل، مستشارة نفسية، من ظاهرة "الأب الصامت"، حيث ذكرت أن ما يجعل الفتيات تدخل في علاقات عاطفية هي عدم شعورهن بوجود الأب في حياتهن، فتبحث عن دور الأب في شخص آخر، مؤكدة أن الأب ليس مجرد أموال أو تلبية احتياجات فقط، ولكنه له دور مهم وكبير في الأسرة المصرية.

وأضافت خليل، خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة"، عبر فضائية "dmc"، أن الفتيات في حاجة إلى حُضن الأب وحبه لها، مستطردة: "الفتاة محتاجة تشوف إن أبوها موجود في حياتها، محتاجة تشوف نفسها في عين والدها، هي حلوة ولا لأ، بدل ما تشوف نفسها مع شخص تاني".

وأشارت إلى أن إحدى الفتيات وتعمل "طبيبة" قالت لها إن والدها كان صامتًا داخل المنزل، لدرجة أنها كانت تتمنى سماع صوته، "كنت كل ما أعوز حاجة يقولي روحي لمامتك، بدأ صوته يظهر فقط عند زواجي فقط"، موضحة أن دور الأب مهم للغاية، موجهة حديثها للآباء: "بناتك محتجالك، أنت مش مجرد فلوس بس، حضنك أهم من أي شيء، وده حماية من العلاقات العاطفية".

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