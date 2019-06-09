تعتبر كوكيز البندق، من الوجبات المفضلة للأطفال، وللحصول على المذاق الرائع نقدم لك طريقة عمل كوكيز بالبندق.

المكونات

دقيق.

كوب كاكاو بودرة.

ثلث كوب زبدة.

نصف كوب كريمة سائلة.

ملعقة كبيرة بيض كبير الحجم، مفصول الصفار.

1فانيليا.

ملعقة صغيرة سكر.

ثلث كوب ملح.

رشة بندق مجروش بحسب الرغبة.

كراميل توفي جاهز ممزوج بملعقة كبيرة من الكريمة السائلة.

طريقة التحضير

في الخلاط الكهربائي، ضعي السكر والزبدة واخلطي للحصول على خليط تجانس فاتح اللون.

أضيفي صفار البيض والفانيليا والكريمة.

استمري بالخلط حتى تتجانس المكونات.

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أضيفي الدقيق والكاكاو والملح واخلطي للحصول على عجينة متماسكة ملساء.

ضعي العجينة في كيس نايلون وأدخليها إلى الثلاجة لمدّة ساعتين حتى تتماسك وتبرد.

ضعي البيض في وعاء صغير واخفقيه بواسطة الشوكة.

في وعاء آخر، ضعي البندق المجروش.

قطّعي العجينة إلى كرات صغيرة ثمّ غمّسي كلّ كرات بالكامل في زلال البيض أولاً ثمّ في البندق.

اضغطي على وسط كلّ كرة لعمل حفرة.

في صينية مغلّفة بورق زبدة، صفّي الكوكيز واخبزيها في فرن محمّى جيدًا لـ15 دقيقة.

أخرجي الصينية من الفرن واضغطي فورًا من جديد مكان الحفرة لتأخذ مكانها من جديد.

اتركي الكوكيز جانباً لتبرد.

في الميكرويف، ذوبي حبات التوفي مع الكريمة السائلة.

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