يُصاب العديد من الأشخاص بمرض البواسير، فهو أحد الأمراض الشائعة، الأمر المُسبب للحكة، والشعور بعدم الراحة والنزيف.

وترصد "هن" طرق علاج البواسير بمواد طبيعية:

الثلج:

يساعد الثلج على انقباض الأوعية الدموية بالتالي الحد من التورم وتساعد على تخفيف الآلام بطريقة فورية.

عصير الليمون

يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي يمكن أن تقلل من ألم البواسير عن طريق تقوية الشعيرات الدموية وجدران الأوعية الدموية، ويستخدم عن طريق غمس قطعة قطينة من عصير الليمون الطازج ووضعه على المنطقة المصابة.

زيت اللوز:

يعرف بقدرته على الترطيب وتخفيف الالتهابات، عن طريق غمر "كرة قطنية" في الزيت ويوضع على المنطقة المصابة.

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زيت الزيتون:

له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، ويستخدم في المقام الأول لعلاج البواسير الخارجية. ويساعد على زيادة مرونة الأوعية الدموية، والتي بدورها ستساعد على تقليل الالتهاب وتقليص حجم الأوعية الدموية المنتفخة في القناة الشرجية.

خل التفاح:

بسبب خصائص الدواء القابض من خل التفاح، فإنه يساعد على تقليص الأوعية الدموية المنتفخة ويعطي الإغاثة من التورم والإحمرار كل من البواسير الداخلية والخارجية، وعليك التأكد من استخدام الخل المفلتر وغير المبستر لتحقيق نتائج أسرع.

أكياس الشاي الأسود:

وجود حمض التانيك في الشاي هو نوع من الأدوية القابضة الطبيعية التي من شأنها أن تساعد على تقليل التورم والألم الذي يصاحب البواسير.

شرب المياه:

يجب زيادة كمية المياه التي تشربها في محاولة لشرب ثمانية إلى عشرة أكواب من الماء يوميا، فتناول الماء الكافي يساعد على تطهير الأجهزة الداخلية وترطيب الجسم بأكمله، ويسهل حركة الأمعاء ويحافظ على ليونة البراز، وتقليل الإجهاد.

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