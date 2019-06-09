تحدث الحساسية الموسمية للعديد من الأسباب منها الجراثيم وحبوب اللقاح أو الغبار، وهي أقل شيوعًا خلال فصل الشتاء، ومن أعراض الحساسية الموسمية كما ذكرها موقع "dailymedical".

احتقان وحكة في الأنف

من أعراض الإصابة بالحساسية الموسمية الشعور باحتقان وحكة في الأنف.

سيلان الأنف

وعادة ما تسبب حساسية الأنف عن طريق المواد المسببة للحساسية البيئية مثل حبوب اللقاح، شعر الحيوانات الأليفة، والغبار، أو العفن. تساهم الجينات الموروثة والتعرض للعوامل البيئية في تطوير الحساسية.

حكة في الجلد واحمرار

قد تعاني حكة بالجلد في مناطق صغيرة محددة، في الذراع و الساق، أو في الجسم بأكمله، يمكن حدوث الحكة في الجلد دون أي تغييرات ملحوظة أخرى في الجلد. أو قد تكون مصحوبة بما يلي احمرار أو بقع أو بثور تشقق الجلد.

تورم في الفم والشفتين والوجه

من أعراض الإصابة بالحساسية تورم في الفم والشفتين والوجه.

السعال والعطس وضيق النفس

يصاب العديد من الأشخاص بحساسية الأنف وبالأخص خلال فصل الربيع وبداية الصيف، وترتبط بالشعور بالسعال وضيق النفس.

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التهاب العينين وتهيج الحلق

تؤدي الحساسية الموسمية إلى الإصابة بالتهاب العين وتهيج الحلق.

الأرق

أن مشاكل الجيوب الأنفية والحساسية قد تؤدي إلى الشعور بالأرق.

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