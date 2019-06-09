هل الموسيقى تؤثر على الأداء أثناء ممارسة الرياضة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يحرص الكثيرون على الاستماع للموسيقى أثناء ممارسة الرياضة اعتقادا منهم بأنها تساعد على رفع مستوى الأداء. فما مدى صحة ذلك؟

للإجابة على هذا السؤال قال البروفيسور إنجو فروبوزه إن الدراسات العلمية أثبتت بالفعل أن الموسيقى لها تأثير إيجابي على مستوى الأداء الرياضي.

وأوضح مدير المركز الصحي بجامعة كولن الرياضية أن هذا الأمر ينطبق على الرياضات الإيقاعية مثل الركض وركوب الدراجات الهوائية؛ حيث تعمل الموسيقى على صرف انتباه الرياضي عن مشقة التدريب، ما يساعده على رفع مستوى الأداء.

وبالإضافة إلى ذلك، تساعد الموسيقى الرياضي على الحفاظ على الإيقاع ومن ثم ممارسة الرياضة بشكل أكثر راحة وسهولة؛ حيث يكون النفس عميقا ومنتظما، ما يسهم في إمداد العضلات العاملة بمزيد من الأوكسجين.