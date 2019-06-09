مصادر: أنغام تزوجت "إبراهيم" عرفيا 4 أشهر قبل توثيق زواجهما

كشفت مطلعة، أن الفنانة أنغام تزوجت من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم عرفيا لمدة 4 أشهر.

وأضافت المصادر لـ"الوطن"، أن أنغام لم تعلن عن زواجها رسميا منه إلا بعدما كشفت زوجة أحمد إبراهيم الأولى ياسمين عيسى، الأمر، خلال فبراير الماضي، وهو ما أجبر أنغام وإبراهيم على توثيق الزواج، وبناءا عليه أخطرت "ياسمين" بزيجتهم في 25 من شهر فبراير الماضي.

يذكر أن أحمد إبراهيم تزوج ياسمين عيسى منذ عشر سنوات ولديهما طفلين، ومنذ عدأنغامة أشهر تزوجت الفنانة أنغام عرفيا، خلال عملهما على ألبوم "حالة خاصة جدا".

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