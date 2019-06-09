عقب إنجابهما 3 ذكور.. سيرجيو راموس يضع 6 شروط لحضور حفل زفافه بعد أسبوع

يحتفل سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد والمنتخب الإسباني، بحفل زواجة، من صديقته بيلار روبيو، يوم السبت المقبل (15 يونيو)، في إشبيلية، والمقرر أن يكون واحدا من أكبر حفلات الزفاف خلال 2019.

وكان راموس وصديقته، أبلغا المدعوين بعدة شروط لحضور الحفل، تعرف عليها، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، والتي جاءت على النحو التالي:

الحضور مبكرًا.

عدم استخدام الهاتف المحمول للحفاظ على الخصوصية، مع إمكانية وجود مكالمات للطوارئ.

يرتدي الرجال جميعهم بٍدل رسمية.

يحظر على النساء ارتداء فساتين بألوان الأبيض، الأحمر، الأخضر، أو الأسود، والبرتقالي.

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لا يقبل العروسان هدايا، ولكن يتبرع المدعوين على حساب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

عدم حضور الأطفال أقل من سن 18 عامًا.

العلاقة بين الثنائي، بدأت منذ 6 سنوات، حيث أثمرت عن إنجاب 3 أطفال.

وأعلن "راموس"، العام الماضي، "تويتر"، الزواج من حبيبته عقب إنجاب طفلهما الثالث، حيث نشر صورة تجمعه بـ"بيلار"، وعلق عليها: "لقد وافقت".

وتعمل "بيلار" مذيعة وممثلة بالتلفزيون الإسباني، وتبلغ من العمر 40 عامًا.

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