شكرا لقرائتكم خبر عن أفكار لتنسيق الملابس السوداء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد الأسود سيد الألوان، فهو يمنح المرأة إطلالة أنيقة وفخمة من ناحية، ويجعلها تبدو أكثر رشاقة من ناحية أخرى. وكي لا تبدو إطلالة الأسود قاتمة، تنصح خبيرة الموضة الألمانية جابرييلا كايزر بتنسيق الأسود مع ألوان فاتحة أو زاهية، لكسر الطابع الحاد للأسود. ولهذا الغرض يمكن تنسيق فستان أسود مع حذاء رياضي يسطع باللون الأبيض للحصول على إطلالة كاجوال ذات طابع رياضي، في حين يمكن تنسيق الفستان الأسود مع حذاء ذي كعب عال يزهو باللون الأحمر، للحصول على لإطلالة أنيقة مفعمة بالأنوثة. كما يمكن تخفيف حدة الإطلالة السوداء من خلال الحلي اللافتة للأنظار، مثل القلائد الكبيرة أو الخواتم الكثيرة أو الأقراط الضخمة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أفكار لتنسيق الملابس السوداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.