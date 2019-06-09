الامارات | برايان ويلسون: أجَّلتُ حفلاتي لأنني أعاني مرضاً عقلياً

شكرا لقرائتكم خبر عن برايان ويلسون: أجَّلتُ حفلاتي لأنني أعاني مرضاً عقلياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجل برايان ويلسون، الذي شارك في تأسيس فرقة بيتش بويز، جولة صيفية بالولايات المتحدة، كان من المقرر أن تبدأ أول من أمس الجمعة، قائلاً إنه يشعر «بعدم الأمان العقلي»، عقب خضوعه لجراحة في الظهر أخيراً.

وفي رسالة نشرها على صفحته على «فيس بوك» وموقعه الرسمي، اعترف ويلسون (76 عاماً) بأنه يعاني مرضاً عقلياً «منذ عقود عدة»، وأنه كان «متحمساً للعودة إلى تقديم عروضه»، قبل أن «يبدأ في الشعور بالاغتراب» مرة أخرى.

وكتب «لسنا متأكدين من سبب ذلك، ولكنني أعلم بأنه ليس من الجيد بالنسبة لي أن أكون على الطريق الآن، لذلك سأعود إلى لوس أنجلوس». وكان من المقرر أن تبدأ جولة ويلسون الأخيرة، التي تقدم مختارات من ألبوم «بت ساوندز» الشهير لفرقة بيتش بويز، الذي تم طرحه عام 1966، وغيرها مع زميله أل جاردين، المؤسس المشارك لفرقة بيتش بويز، يوم الجمعة، في قاعة لين في ماساتشوستس خارج بوسطن.

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ووفقاً لموقع ويلسون على الإنترنت، تم تأجيل عرض ماساتشوستس، و11 موعداً آخر للحفلات الموسيقية، كانت ستجري حتى 23 الجاري.

وقال المغني وكاتب الأغاني، الذي أصدر ألبومات من موسيقى الروك، مثل «جود فايبريشنز»، و«سيرفين يو إس إيه»، إنه خضع لثلاث عمليات جراحية في ظهره العام الماضي، جعلته «أقوى بدنياً مما كان عليه منذ فترة طويلة». وقال ويلسون إنه عاد إلى الاستوديو ليسجل ويتدرب مع فرقته، وكان يشعر بتحسن قبل أن يعاني نوعاً من الانتكاسة العقلية.

وقال «وصفي لذلك هو أنني غير آمن عقلياً.. أعاني أشياء في رأسي، وأقول أشياء لا أقصدها ولا أعرف لماذا». وكتب «سأستريح وأتعافى وأعمل مع أطبائي في هذا الشأن.. أتطلع إلى شفائي ورؤية الجميع في وقت لاحق من العام». واختتم قائلاً: «أعرف أن هذا شيء يمكنني التغلب عليه مرة أخرى».