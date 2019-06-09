الامارات | سلطان القاسمي لخريجي الدراسات العليا: نبارك لوطننا العزيز بكم

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان القاسمي لخريجي الدراسات العليا: نبارك لوطننا العزيز بكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، أن الجامعة تعمل على تأهيل العلماء والمتخصصين من أبناء هذا الوطن ليتولوا وبكفاءة عالية مواصلة مسيرة التقدم والتطور في مختلف برامج وخطط التنمية الوطنية، بأبعادها المحلية والإقليمية والعالمية.

جاء ذلك، خلال الكلمة التي ألقاها سموّه، بحضور سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، في حفل تخريج طلبة الدراسات العليا بجامعة الشارقة البالغ عددهم 249، الذي أقيم صباح أمس، في قاعة المدينة الجامعية.

وقال صاحب السموّ حاكم الشارقة: «يسعدنا أن نهنئكم أيها الأبناء وذويكم والهيئات الحكومية والخاصة التي ينتمي بعضكم إليها، كما نهنئ أنفسنا بهذا الموكب من حملة رايات العلم والمعرفة الذي يتقدم أمامنا اليوم، فيجسّد الثمار الطيبة التي عملنا وسنعمل عليها لنحقق، بإذن الله تعالى، ما نتطلع إليه من الآمال المرجوة في فتح وبناء مزيد من آفاق العلم والمعرفة الإنسانية، وصروح التنمية الوطنية التي تتعالى في أهميتها، وتمتد يوماً بعد يوم وبثقة وقوة واقتدار في الآفاق العالمية».

وأضاف سموّه: «إن جامعة الشارقة وهي تحتفل اليوم بتخريج كوكبة جديدة من حملة الشهادات العلمية العليا، إنما تعبّر عن الآمال الدائمة والقائمة بقوة ووضوح في منهجنا بتأهيل المزيد من العلماء والمتخصصين، الذين سيكون على عاتقهم العمل على استئناف التنمية الوطنية للوطن - ليس فقط - بآفاق هذه التنمية وأهدافها العصرية والحضارية على المستوى الوطني، بل وفي ترسيخ وتوسيع هذه الآفاق في الميادين العالمية، التي سجل فيها أبناء الوطن وبكل فخر واعتزاز الإنجازات العالمية الكبرى».

وأشار سموّه إلى أن الجامعة وبدعم من حكومة الشارقة قدمت العديد من المنح الدراسية المتكاملة للطلبة لإكمال دراساتهم العليا في درجتي الماجستير والدكتوراه. وقال عن خطط الجامعة المستقبلية: «يسعدنا أن نبشركم بارتفاع عدد برامج الدراسات العليا المعتمدة التي ستطرحها جامعة الشارقة في بداية شهر سبتمبر المقبل إلى أكثر من 50 برنامجاً، في الدراسات العليا (الدكتوراه والماجستير) في مختلف التخصصات الطبية والصحية والهندسية والعلمية والإنسانية؛ وخلاصة القول إننا نعمل كل ما من شأنه أن يمكن جامعة الشارقة من تأهيل العلماء والمتخصصين من أبناء هذا الوطن ليتولوا وبكفاءة عالية استئناف التقدم والتطور في مختلف برامج وخطط التنمية الوطنية، بأبعادها المحلية والإقليمية والعالمية».

واختتم سموّه كلمته قائلاً: «نجدد لكم التهنئة بتخرجكم ونبارك لكم ولأنفسنا ولآلئكم وذويكم وأساتذتكم وجامعتكم بإنجاز تخرجكم الكبير، كما نبارك لوطننا العزيز بكم لأننا نثق كل الثقة بأنكم ستسهمون وبشكل علمي وعملي في استئناف تقدمه وتطوره معتمدين على علمكم وخبراتكم العملية ووفائكم الصادق في كل ما من شأنه أن يعزز هذا التقدم والتطور، بمشيئة الله تعالى، وفقنا الله سبحانه وتعالى وإياكم لما يحب ويرضى».

من جهته، قال مدير جامعة الشارقة، الدكتور حميد مجول النعيمي، خلال كلمة له: «إن أحد أهم أهداف الجامعة هو تأهيل الكوادر التي تحتمها المرحلة الحالية والمستقبلية، لتلبية متطلبات التنمية الوطنية العصرية والحضارية في مجتمع الإمارة والدولة والمجتمعات الإقليمية الأخرى، التي ينتمي إليها بعض هؤلاء الخريجين، وأحد أهم أدوات سموّه في تعزيز نهضة جامعة الشارقة العلمية، التي تعمل على ترسيخ مكانتها المتقدمة بين الجامعات النظيرة في الآفاق العالمية».

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وسلّم صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الشهادات للطلبة الخريجين، مهنئاً إياهم على ما حققوه من نجاح وإنجاز.

وتوزع إجمالي الخريجين لطلبة الدراسات العليا في جامعة الشارقة، البالغ عددهم 249 إلى 28 خريجاً وخريجة حصلوا على درجة الدكتوراه، و221 خريجاً وخريجة حصلوا على درجة الماجستير.

منارة للعلم والثقافة

ألقت كلمة الخريجين، صالحة سليمان الحساني، خريجة الماجستير في الإدارة الهندسية، التي أعربت عن شكرها إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة، على دعم مسيرة التعليم وبناء الصروح العلمية، وجعل الشارقة منارة للعلم والثقافة. وقدمت شكرها إلى أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية على جهودهم.

حاكم الشارقة:

«نعمل على تأهيل العلماء والمتخصصين من أبناء هذا الوطن ليتولوا وبكفاءة عالية مواصلة مسيرة التقدم».

«نتطلع إلى فتح مزيد من آفاق العلم والمعرفة الإنسانية وصروح التنمية الوطنية التي تمتد يوماً بعد يوم».