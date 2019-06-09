الامارات | معالم سيدني تتوارى خلف الضباب

شكرا لقرائتكم خبر عن معالم سيدني تتوارى خلف الضباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غطى ضباب كثيف مدينة سيدني الأسترالية، صباح أمس، ما تسبب في تأجيل رحلات جوية، وأوجد مخاطر بالنسبة لعمليات الشحن البحري، وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت بصور معالم المدينة، التي توارت خلف الضباب.

وظهر جسر ميناء سيدني الشهير في لقطات تلفزيونية متوارياً بصورة شبه كاملة خلف الضباب. واضطرت السفن إلى استخدام صفارات التحذير من الضباب، التماساً للسلامة لدى خروجها من مرفأ سيدني المزدحم إلى المحيط المفتوح. وتأجل عدد محدود من الرحلات الجوية من وإلى سيدني، أو أعيد توجيهها أو ألغيت.