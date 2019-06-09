شكرا لقرائتكم خبر عن تنورة الصيف مستوحاة من ملابس العمال والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطل التنورة هذا الصيف بقصّة مستوحاة من ملابس العمال، لتتمتع بالمتانة والطابع العملي، حيث تألقت بها عارضات أزياء الماركات العالمية، مثل Bershka و Edited وAbercrombie & Fitch وRejina Pyo.
وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية، جابرييلا كايزر، أن التنورة المستوحاة من ملابس العمال (Utility Skirt) تتمثل ملامحها في الخامات المتينة، كالجبردين وإبزيم الحزام الضخم وصف الأزرار الأمامي والجيوب الأمامية وخيوط الحياكة البارزة. وأضافت كايزر أن التنورة المستوحاة من ملابس العمال تكتسي غالباً بألوان محايدة، كالكاكي والبيج والبني والأبيض الكريمي، وتوجد موديلات تتألق بألوان زاهية، كالأحمر والوردي.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | تنورة الصيف مستوحاة من ملابس العمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.