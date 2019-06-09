الامارات | الحذاء الرياضي يطل بنعل سميك هذا الصيف

شكرا لقرائتكم خبر عن الحذاء الرياضي يطل بنعل سميك هذا الصيف والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطل الحذاء الرياضي النسائي بنعل سميك Chunky Sneaker هذا الصيف، ليمنح المرأة إطلالة جريئة تخطف الأنظار.
وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية، جابرييلا كايزر، أن الحذاء الرياضي ذا النعل السميك يكتسي بالأبيض العاجي أو بدرجات ترابية، ليتحلى بلمسة رقة تخفف من طابعه الحاد. وأضافت كايزر أن الحذاء الرياضي ذا النعل السميك يتألق من خلال المزج بين الخامات أو التطعيمات اللونية المدمجة أو النقوش.
ولإطلالة مفعمة بالأنوثة، يمكن كسر قوالب التنسيق الجامدة، وذلك بتنسيق الحذاء مع تنورة من الساتان أو تنورة ميني.
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