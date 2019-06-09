الامارات | الكوميديا تستهلّ عروض «كوكا كولا أرينا» في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن الكوميديا تستهلّ عروض «كوكا كولا أرينا» في دبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بالكوميديا دشنت «كوكا كولا أرينا»، أكبر صالة مغلقة متعددة الأغراض في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الجديدة أول عروضها الترفيهية، أول من أمس، في دبي.
واستضافت الصالة أمسية للنجم الكوميدي راسل بيترز، وسط حضور آلاف الزوار، في أجواء من البهجة بمنطقة سيتي ووك، التي تحتضن «كوكا كولا أرينا» الممتدة على مساحة نصف مليون قدم مربعة.
واستمتع الحضور، الذين ينتمون إلى جنسيات مختلفة وفئات عمرية متباينة، بالقصص المضحكة التي قدمها راسل بيترز.
وقالت سالي هينش، التي حضرت الأمسية: «لقد تسنت لنا الفرصة لمشاهدة عرض راسل بيترز، حقاً كانت أمسية رائعة، إذ لم أتمالك نفسي من الضحك خلال العرض».
بينما وصف يوسف محمد، الأمسية بالمميزة، مشيراً إلى أن موقع الصالة مثالي في وسط المدينة بدبي. وأكد أنه يتشوق لحضور عرض الصالة التالي، الذي سيكون مع فرقة مارون 5 الأميركية، يوم الخميس المقبل، ضمن جولتها في دبي.
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