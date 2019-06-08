تعرف على 7 تنسيقات بجاكيت البليزر لإطلالة مُميزة

تمنحك قطعة البليزر إطلالة سبورشيك تليق بمختلف المناسبات والأوقات، وبإمكانك أن تنسقيها مع الجينز لـ إطلالة شبابية، أو مع الفستان لإطلالة أنثوية عصرية، أو بإمكانك أن تختاريها على بدلة بقصّة مميّزة ومواكبة لـ صيحات الموضة.
ومن خلال هذه التنسيقات السبعة التي اخترناها لك، استوحي إطلالتك وتألقي بأناقة وراحة.
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بلايزر من Alexandre Vauthier
البليزر من Alexandre Vauthier
البليزر من Alexandre Vauthier. السعر 3097$
سروال من Huishan Zhang. السعر 1940$
سروال من Alexandre Birman. السعر 697$
حقيبة من JW Anderson. السعر 900$
بلايزر من Alexandre Vauthier
البليزر من Alexandre Vauthier
تنورة من Roland Mouret Archive. السعر 803$
البليزر من Alexandre Vauthier. السعر 2077$
حقيبة من Off-White. السعر 1033$
حذاء من Alexandre Birman. السعر 697$
عقد من Vanessa Arizaga. السعر 433$
بلايزر مقلّمة
توب باللون الأبيض. السعر 363$
البليزر مقلّمة. السعر 2073$
كلاهما من Balmain
جينز من Khaite. السعر 403$
نظارات شمسية من Grey Ant. السعر 493$
حذاء من Manolo Blahnik. السعر 877$
بلايزر من Balmain
البليزر من Balmain. السعر 1743$
تنورة من Monse. السعر 2247$
أقراط من Magda Butrym. السعر 493$
حذاء من Manolo Blahnik. السعر 877$
بلايزر من Khaite
البليزر من Khaite. السعر 1627$
جينز من Monse. السعر 1057$
حقيبة من JW Anderson. السعر 900$
نظارات شمسية من Spekter. السعر 273$
وشاح من Leonard. السعر 395$
بلايزر مقلّمة
البليزر من مقلّمة. السعر 1380$
سروال أسود ليغينغ. السعر 570$
كلاهما من Each Other
حذاء من Golden Goose. السعر 463$
بلايزر باللون الأخضر
سروال باللون الأبيض. السعر 795$
توب باللون الأصفر. السعر 280$
البليزر باللون الأخضر. السعر 1295$
جميعها من Akris
عقد من Vanessa Arizaga. السعر 433$
حقيبة من Renaud Pellegrino. السعر 655$
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