تعرف على 7 تنسيقات بجاكيت البليزر لإطلالة مُميزة

تمنحك قطعة البليزر إطلالة سبورشيك تليق بمختلف المناسبات والأوقات، وبإمكانك أن تنسقيها مع الجينز لـ إطلالة شبابية، أو مع الفستان لإطلالة أنثوية عصرية، أو بإمكانك أن تختاريها على بدلة بقصّة مميّزة ومواكبة لـ صيحات الموضة.

ومن خلال هذه التنسيقات السبعة التي اخترناها لك، استوحي إطلالتك وتألقي بأناقة وراحة.

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بلايزر من Alexandre Vauthier

البليزر من Alexandre Vauthier

البليزر من Alexandre Vauthier. السعر 3097$

سروال من Huishan Zhang. السعر 1940$

سروال من Alexandre Birman. السعر 697$

حقيبة من JW Anderson. السعر 900$

بلايزر من Alexandre Vauthier

البليزر من Alexandre Vauthier

تنورة من Roland Mouret Archive. السعر 803$

البليزر من Alexandre Vauthier. السعر 2077$

حقيبة من Off-White. السعر 1033$

حذاء من Alexandre Birman. السعر 697$

عقد من Vanessa Arizaga. السعر 433$

بلايزر مقلّمة

توب باللون الأبيض. السعر 363$

البليزر مقلّمة. السعر 2073$

كلاهما من Balmain

جينز من Khaite. السعر 403$

نظارات شمسية من Grey Ant. السعر 493$

حذاء من Manolo Blahnik. السعر 877$

بلايزر من Balmain

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البليزر من Balmain. السعر 1743$

تنورة من Monse. السعر 2247$

أقراط من Magda Butrym. السعر 493$

حذاء من Manolo Blahnik. السعر 877$

بلايزر من Khaite

البليزر من Khaite. السعر 1627$

جينز من Monse. السعر 1057$

حقيبة من JW Anderson. السعر 900$

نظارات شمسية من Spekter. السعر 273$

وشاح من Leonard. السعر 395$

بلايزر مقلّمة

البليزر من مقلّمة. السعر 1380$

سروال أسود ليغينغ. السعر 570$

كلاهما من Each Other

حذاء من Golden Goose. السعر 463$

بلايزر باللون الأخضر

سروال باللون الأبيض. السعر 795$

توب باللون الأصفر. السعر 280$

البليزر باللون الأخضر. السعر 1295$

جميعها من Akris

عقد من Vanessa Arizaga. السعر 433$

حقيبة من Renaud Pellegrino. السعر 655$

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