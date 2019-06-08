محمد اسماعيل - القاهرة - تعاني ربات المنزل من ارتفاع سعر الليمون المبالغ فيه، إذ وصل سعر الكيلو إلى 100 جنيه، لذلك يستعرض لكم، الشيف الشربيني، بدائل طبيعية لليمون.
1-الليمون الاضاليا:
نوع من الليمون المستورد، يتميز بالحجم الكبير، على عكس الليمون البلدي تكون المادة الحامضة به أقل، ويمكن استخدامه مع الفول أو السلطات، وسعره لا يتعدى 20 جنية في الأسواق.
الخل:
يحتوي على نسبة كبيرة من المادة الحمضية، ويمكن استخدامه في الكثير من الأطعمة، مثل دقة المخلل والسمك، والكشري، والفتة، والسلطة الطحينة، وغيرها، ويبلغ سعر لتر الخل 15 جنيه.
دبس الرمان والسماق:
هي أعشاب متوفرة لدي كثير من محلات العطارة وتحتوي على نسبة عالية من المادة الحمضية المتواجدة في الليمون.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ارتفاعه لـ ١٠٠ جنيه.. الشيف الشربيني يقدم 3 بدائل لـ "الليمون" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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