بالصور.. طالبة تصمم أزياء رائعة لذوي الاحتياجات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

بهدف دعم ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة، صممت طالبة جامعية مجموعة ملابس خاصة لهم ضمن مشروع تخرجها.

واختارت إيفي آشوين أن يكون لمشروع تخرجها من جامعة نوتنجهام ترنت، طابع خيري تساعد به غيرها، لذا جاءت بتصميم مجموعة مبتكرة من الملابس المصممة للأشخاص ذوي الإعاقة.

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وحاولت "آشوين" أن تلفت الأنظار في عالم الموضة إلى ضرورة وجود ملابس تتماشى مع متطلبات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الأسواق.

وفي حديثها عن مشروع التخرج أوضحت "إيفي" أنها تريد التأكيد على ضرورة الاهتمام بأزياء ذوي الاحتياجات الخاصة بنفس المستوى الذي تلقاه أزياء الأشخاص الطبيعيين. وأن مجموعتها ما إلا وسيلة لتقديم الدعم النفسي لأصحاب الإعاقات الجسدية، لمساعدتهم على الانخراط داخل المجتمع وفق ما نشرته صحيفة "مترو" البريطانية.

واستطاعت "إيفي" أن تجهز لحفل أزياءها دون مساعدة أي شخص، فهي لم تحتاج إلا التواصل مع بعض الشركات للحصول على المواد والمعدات اللازمة فقط.