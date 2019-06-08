"مبلحقش أوقف أدوية".. تعرف على سبب تجدد مرض سالي عبد السلام "حسد ولا زعل"

عادت الإعلامية سالي عبد السلام، تتحدث عن مرضها النادر من جديد، الذي أصابها منذ عامين، مُرجحة حينها أن السبب كان "الحسد" حيث تقوم مناعة جسدها بمهاجمة شعرها، الأمر الذي يتسبب في سقوط خصلاته بشكل كبير.

وللمرة الثالثة، أعلنت الإعلامية، اليوم، عن عودة هذا المرض، خلال هذه الفترة، موضحة أن سببه التوتر، والحزن.

ونشرت سالي عبد السلام، عبر حسابها على فيس بوك: "ادعولي تاني، يا رب يطلع غلط.. مع كل فرحة عيد ..سبحانك!".

وواصلت: "عارفة إن رب الخير لا يأتى إلا بالخير، عارفة إن كل ما تقرب من طريق الخير، هتلاقيه مليان اختبارات، وبتزيد كل شوية.. لتالت مرة فى سنتين يا ربي... مبلحقش أوقف أدوية كام شهر وكورتيزون وحقن، وكمان منها في الرأس حقن كورتيزون ربنا يعلم بوجعها".

وأضافت: "التشخيص تاني امبارح بعد ما شكيت، الدكاترة بيقولوا رجع وبيهاجم الشعر تاني.. ملوش سبب.. القلق والزعل والتوتر بيعمل كل ده.. حاولت أبطل كل ده! بس الدنيا".

واختتمت: "خدت أدوية تقلل كل ده.. مفيش فايدة.. بس بنضحك ليكم والله.. ادعولي، أنا مش قادرة أخش الدوامة دي كمان مرة يا ربي، وأنت تعلم".

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المرض يهاجم سالي العام الماضي:

وكانت "عبد السلام" تحدثت عن مرضها، العام الماضي، حيث غردت على "تويتر": "بقالي يومين مستنيّة أتأكد.. ملحقتش أوقف الكورتيزون شهرين، لسة عارفة من شوية إني لازم أرجعله تاني، وجرعة أكبر من المرة اللي فاتت، عشان مناعتي بتهاجم شعري تاني وعايزة توقعه، وحصل زي المرة اللي فاتت أو أكتر، الحمد لله، ولازم الكورتيزون عشان يوقف نشاطها.. سبحانك ادعولى شكرًا".

الإصابة بالمرض للمرة الأولى "الحسد السبب":

وفي عام 2017، أعلنت الإعلامية انزعاجها الشديد بعد تعرضها لمرض "الثعلبة" في فروة رأسها، مما أدى إلى اختفاء كامل للشعر في بعض المناطق، مؤكدة أنها "محسودة".

ونشرت سالي عبد السلام، صورة لها عبر فيس بوك، لشكل فروة رأسها التي أصابتها المرض، بعدما تلقت رسالة من إحدى صديقاتها، لمنشور لإحدى الفتيات التي تتسائل عن كثافة ونعومة شعرها.

وقالت إنها تؤمن بالحسد، ولكن الحاسد لا يعلم عن حياتها الكثير، وطلبت من الحاسدين التوقف عن ذلك، مضيفة: "مستكترين عليا أعمل هاشتاج msa.. والله ياريتني كتبت وقلت، وبعد كدة هقول في وش أي حد وأحرجه، أو حاسد هقوله، وربنا لازم يردهالي اللي مبيضيعش عنده حق حد.. الحمد لله".

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