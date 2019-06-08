فتاة تتعرض لحروق في وجها بسبب الـ"فراكشنال ليزر".. واستشاري جلدية يحذر

كثيرًا ما تتسبب الأخطاء الطبية في إفساد الوجه بترك العديد من الآثار الجانبية، خاصة إذا تعلق الأمر بالمظهر الخارجي، وعمليات التجميل وغيرها، نتيجة محاولات الظهور بشكل أفضل.

ومؤخرًا أصيبت إحدى الفتيات بحروق في الوجه، بسبب خضوعها لجلسات الـ"فراكشنال ليزر"، لعلاج مشاكل البشرة كـ"الندبات، والبقع، والتجاعيد"، فضلًا عن ترطيب البشرة، وإزالة الطبقة الميتة، وجعلها أكثر نضارة وحيوية، الأمر الذي يجعل العديد من الفتيات تلجأن إليه.

الفتاة المصابة، تدعى "سامية. ج" 23 عاما، من مدينة 6 أكتوبر، نشرت عبر إحدى المجموعات الخاصة بالسيدات، تحذرهن من الـ"فراكشنال ليزر"، عقب تعرضها لحروق في وجها، الأمر الذي أرجعه البعض إلى خطأ من المكان الذي ذهبت إليه، حيث أكدن أن الخطأ يكمن في الطبيب القائم بالجلسة، وليس بتقنية الـ"فراكشنال".

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وأوضح الدكتور هاني الناظر، استشاري الجلدية، أن الكثير من مراكز التجميل بها أجهزة ليزر مهربة وغير مرخص باستعمالها، وأن يتم استخدامها دون إشراف الطبيب، ما يتسبب في الإضرار بالمواطنين.

وأكد الناظر لـ"هُن": "أن استخدام المراكز غير المختصة، لأجهزة الليزر، أمر كارثي على صحة المواطنين"، مضيفًا: "المفروض اللي يعالج بالليزر، يكون طبيب جلدية مختص، وحاصل على تصريح من المعهد القومي لليزر".

وعن الأضرار التي من الممكن أن تلحق بالسيدات إذا تعرضن لأجهزة الليزر من قٍبل مراكز غير مختصة، أكد أنه من الممكن أن يصبن بالحروق، أو البقع الداكنة، أو ظهور الندبات أيضًا".

واختتم: "على المواطنات التأكد من أن المركز أو العيادة حاصلين على تصريح من المعهد القومي لليزر قبل التعامل معها، للاطمئنان".

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