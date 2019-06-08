أخصائي تغذية علاجية يحذر من تناول العسل مع الطحينة

قال الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية، إنه لا يفضل تناول العسل مع الطحينة والتي تُعد أكلة منتشرة في مصر، حيث إن تناول العسل مع الطحينة ليس جيد نهائيًا، كون الطحينة مصدر من مصادر الكالسيوم، بينما العسل مصدر للحديد.

وأضاف سالم، خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع عبر فضائية "dmc": "الحديد اللي موجود في العسل بينزل يتخانق مع الكالسيوم اللي في الطحينة على مكان الامتصاص بالجسم، ما هو الجسم إما يمتص الكالسيوم أو الحديد، والجسم يٌفضل الامتصاص بالكالسيوم ويركن الحديد جانبًا".

وأوضح: "العسل برضوا غلط أنه يتم أكله بالخبز، عشان نحصل على فوائد العسل لازم يتشرب على الريق بالمعلقة".

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