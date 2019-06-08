متهمة نيمار بالاغتصاب تتحدث عن الفيديو دليل اتهامه

ادعت ناجيلا ترينداد الفتاة التي اتهمت النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان باغتصابها، أن الفيديو الذي يوثق "العراك" بينهما، سرق، وفق ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

ويواجه نيمار تهمه اغتصاب فتاة، الادعاءات التي رد عليها هو بأن ما جرى بينهما كان بالتراضي، مؤكدا على صحة الفيديو الذي قال إن الفتاة صورته لخداع الناس.

وكانت "ناجيلا" كشفت أمس تفاصيل في القضية التي رفعتها ضد نيمار، وقالت لوسائل إعلام برازيلية إن ما جرى بينهما في البداية كان بالتراضي إلا أنه بعد ذلك اغتصبها، وقدمت دلائل على كلامها.

وذكرت "ناجيلا" أنها طلبت من نيمار التوقف عن العنف إلا أنه رفض، واستمر في العنف ضدها رغم رفضها.

وكشف محامي "ناجيلا"، دانيل جارسيا، عن شريط فيديو يمتد لمدة دقيقة، يظهر عراكا جسديا بين "نيمار" و"ترينداد"، وتاريخ الفيديو جاء بعد يوم واحد من التاريخ الذي ادعت "ناجيلا" أن نيمار اغتصبها فيه.

بعد فتح تحقيق معه.. القصة الكاملة لأزمة نيمار مع الصور العارية

Advertisements

ويظهر الفيديو كلا الطرفين على سرير بملابسهما، ثم فجأة وقفت الفتاة وبدأت في الصراخ، وقالت: "سأضربك، أتعرف لماذا؟ لأنك اعتديت عليّ أمس، وتركتني وحيدة".

والفيديو مدته دقيقتان مقتطع من فيديو آخر يمتد لـ7 دقائق، صورته الفتاة ليكون ضمن دلالاتها على اغتصاب نيمار لها، وظهرت تضربه ليدخل معها في تشابك للدفاع عن نفسه وتهدئتها.

من جهته قال نيمار إن هذا حدث بالفعل، وفي البداية كان التعارف بالتراضي إلا أنه لم يغتصبها، وقال إنها تعمدت خداعه لتصوير هذا الفيديو ليكون دليل على كلامها الكاذب، لتورطه.

وكان نيمار عقب اتهامه باغتصاب تلك الفتاة، نشر محادثاتهما عبر تطبيق "واتساب"، كما نشر لها صورا عارية ليثبت صحة كلامه بأن العلاقة كانت برضاء الطرفين، بل إنها حثته على الدخول في تلك العلاقة.

مقطع فيديو يكشف تفاصيل جديدة في قضية اتهام نيمار بالاغتصاب

ورغم ذلك يواجه نيمار عقوبة السجن لنشره مواد شخصية تخص طرفا آخر، وهو ما يعاقب عليه القانون في البرازيل، ولكن في حالة ثبت صحة كلامه، يمكن أن يستفيد من القانون لأن دوافعه كانت شرعية للدفاع عن نفسه.

​